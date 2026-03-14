Il servizio del Besanino a Monza sarà sospeso fino al 3 aprile a causa di lavori tecnici. La linea si ferma da martedì, interrompendo così il traffico tra le stazioni coinvolte. La decisione riguarda esclusivamente motivazioni tecniche e non ci sono altri dettagli comunicati. La sospensione si protrarrà per diversi giorni, influenzando gli spostamenti dei pendolari.

Le motivazioni sono esclusivamente tecniche, ma la vicenda ha tutti i contorni della beffa. Da martedì si ferma il Besanino. Trenord informa infatti che fino al 3 aprile i treni si fermeranno a Monza. Per arrivare a Milano Porta Garibaldi sarà poi necessario il cambio del treno utilizzando a linea S11. Un ulteriore appesantimento della situazione per i pendolari che già da lunedì 9 marzo devono fare i conti con la soppressione delle corse serali lungo la tratta Milano-Carnate-Lecco. Il nuovo provvedimento è dovuto alla necessità di eseguire lavori alla stazione di Milano Porta Garibaldi. In altri momenti una situazione di questo tipo si tradurrebbe semplicemente con due termini: disagi e quotidianità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Besanino si ferma a Monza. Stop per lavori fino al 3 aprile

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