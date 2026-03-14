Il beauty in Brasile si espande | L Catterton unisce Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro

In Brasile, il settore beauty si amplia con l’annuncio di una nuova realtà nata dalla fusione tra Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro, due importanti aziende del settore. L’operazione è stata resa nota da L Catterton, che ha annunciato la creazione di un grande gruppo di distribuzione beauty nel paese. La notizia riguarda quindi l’unione di due attori rilevanti nel mercato brasiliano del beauty.

Grazie all’unione di Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro, L Catterton ha potuto annunciare la nascita di un nuovo colosso della distribuzione beauty brasiliana. La società, infatti, ha annunciato la fusione tra due importanti catene di vendita al dettaglio di prodotti beauty. L Catterton lancia un nuovo gigante della distribuzione beauty in Brasile. Nasce così quella che diventerà, per la società, la più grande piattaforma brasiliana di retail specializzato multibrand nel settore della bellezza. Entrambe le aziende, fondate oltre trent’anni fa, hanno lanciato nel tempo marchi locali molto solidi, facendo leva sulla forte fedeltà da parte dei clienti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il beauty in Brasile si espande: L Catterton unisce Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro Articoli correlati Merit Beauty espande i confini: arriva per la prima volta in Italia (e si espande in Spagna)Circola già con entusiasmo la notizia che Merit Beauty, il brand make-up e skincare venduto esclusivamente online, arriverà in Italia. Jazz senza confini: Voices unisce Mediterraneo e BrasileSabato 14 marzo, il Teatro Bonci ospiterà Voices, un progetto musicale che fonde jazz contemporaneo con melodie mediterranee e ritmi brasiliani.