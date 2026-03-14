Il Bayern non si batte nemmeno in 9 | 1-1 a Leverkusen nonostante le espulsioni di Jackson e Diaz

Il Bayern Monaco ha pareggiato 1-1 contro il Leverkusen, anche con due giocatori espulsi, Jackson e Diaz. La partita si è svolta senza variazioni nel risultato finale, nonostante le assenze forzate. I campioni di Germania mantengono comunque un vantaggio di nove punti sul secondo in classifica. La gara si è giocata in un clima di tensione e intensità tra le due squadre.

Un (doppio) mezzo passo falso. Che però fa più male al Leverkusen che non al Bayern. I campioni di Germania pareggiano 1-1 in casa delle Aspirine (gol di Garcia al 6' e Diaz al 69'), ma i bavaresi hanno giocato oltre un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Nicolas Jackson (al 42') e gli ultimi minuti addirittura in 9 (fuori Diaz). I 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo, fra l'altro, rendono indolore l'inciampo. Diverso il discorso per il Leverkusen, attualmente sesto, a -3 sia dal quinto posto che dalla zona Champions. I padroni di casa erano anche partiti forte con Aleix García che al 6' porta avanti i suoi con un tiro (apparentemente innocuo), deviato in porta da Tah. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Bayern non si batte nemmeno in 9: 1-1 a Leverkusen nonostante le espulsioni di Jackson e Diaz Articoli correlati Pronostico Bayer Leverkusen-Stoccarda: emozioni assicurate nonostante le assenzeBayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili... Leggi anche: Andrea Dallavalle batte Andy Diaz e si laurea campione italiano indoor di salto triplo Altri aggiornamenti su Il Bayern non si batte nemmeno in 9 1 1... Temi più discussi: Atalanta-Bayern, le probabili: Kane titolare, Palladino si affida a Scamacca; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Champions, troppo Bayern per l’Atalanta: la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresi; Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle e tabellino: Olise fenomenale, Gnabry imprendibile, Luis Diaz elettrico e Jackson straripante, Dea surclassata. Il Bayern non si batte, col Psg decide Coman: è la sesta Champions LeagueTrionfa il Bayern Monaco. La squadra di Flick all’undicesima finale si prende tutto: vince la Champions League per la sesta volta della sua storia e realizza il secondo triplete dopo quello della ... iltempo.it Atalanta in confusione, il Bayern Monaco non si ferma: al 25' ecco anche lo 0-3 di GnabryIl Bayern Monaco non si ferma, 0-3 sul campo dell'Atalanta firmato da Serge Gnabry al 25'. Nasce ancora tutto da Olise, scatenato nel mettere. tuttomercatoweb.com Luca Percassi prima dell' @Inter: "Il Bayern è stato un incidente di percorso, oggi giochiamo contro la prima e sarà difficilissimo portare via punti in questo stadio. Se non avremo rimpianti saremo contenti, servirà la migliore Atalanta" tinyurl.com/3fnfdamm x.com COLE SWIDER FOR THE WIN! Il tiratore statunitense regala all’Anadolu Efes la vittoria a Monaco contro il Bayern… sulla sirena! #EuroLeague #EuroLega #Swider #Anadolu #Efes - facebook.com facebook