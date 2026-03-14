Igor Volley domenica pomeriggio a Treviso la gara uno di semifinali Scudetto

Domenica pomeriggio a Treviso si svolge la prima partita delle semifinali Scudetto di pallavolo. La squadra di Lorenzo Bernardi ha lasciato la propria sede ed è arrivata in città con tutta la formazione al completo. La gara è in programma alle 17 e coinvolge le due squadre che si sfidano per accedere alla finale.

Azzurre in campo alle 17,15 per la prima sfida delle semifinali scudetto contro le campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è partita, al completo, per Treviso: domani, domenica 15 marzo, alle 17.15 (diretta Rai Sport e Volleyball World Tv) le azzurre saranno in campo per la prima sfida delle semifinali scudetto contro le campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano. Ci sarà, dunque, anche Giulia De Nardi, fermatasi nel corso di gara uno dei quarti di finale con Chieri e costretta al forfait nella decisiva gara due di Torino. Per lei, nativa proprio di Conegliano, sarà una partita speciale così come per le tre "ex" della sfida: Cristina Chirichella (dieci anni a Novara) e Nika Daalderop (due stagioni in azzurro) tra le venete e Federica Squarcini tra le igorine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Igor Volley: azzurre vincenti contro Chieri nella gara 1 dei Playoff ScudettoLa Igor parte con il piede giusto nella serie di quarti di finale con Chieri: le azzurre si aggiudicano in quattro set gara 1 e mercoledì sera, a... Leggi anche: Igor Volley, iniziano i playoff scudetto: la prima avversaria è Chieri Altri aggiornamenti su Igor Volley Igor Volley, domenica pomeriggio a Treviso la gara uno di semifinali ScudettoAzzurre in campo alle 17,15 per la prima sfida delle semifinali scudetto contro le campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano ... novaratoday.it Igor Volley, iniziano i playoff scudetto: la prima avversaria è ChieriPlayoff al via. Terzo atto stagionale dell'attesissimo derby tra Igor Volley e Fenera Chieri, con i playoff scudetto che si apriranno, per il quarto anno consecutivo, con l’incrocio tra le due formazi ... today.it