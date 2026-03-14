Nel maggio del 1965, la rivista Sipario pubblicò un'inchiesta in cui si chiedeva agli scrittori quale fosse la ragione della distanza tra intellettuali e scena culturale in Italia. L'indagine si concentrò sulle dinamiche interne alle famiglie e sulle convenzioni di genere, offrendo uno spaccato sulle relazioni e sui ruoli all’interno di contesti domestici e sociali.

A teatro Il testo scritto e diretto da Cristina Comencini, con Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Due sorelle, l’anziana madre, un fratello «re della casa» e turbamenti vari A teatro Il testo scritto e diretto da Cristina Comencini, con Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Due sorelle, l’anziana madre, un fratello «re della casa» e turbamenti vari Nel 1965, di maggio, la rivista Sipario pubblicò una inchiesta in cui si domandava agli scrittori la ragione della frattura esistente in Italia fra gli intellettuali e la scena. Natalia Ginzburg rispose che le sarebbe piaciuto molto scrivere una commedia, ma ogni volta che aveva provato a scrivere in cima a una pagina «Piero: dov’è il mio cappello?» aveva dovuto smettere, perché in quella battuta si proiettavano tutte le brutte commedie che aveva letto e sentito in vita sua. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «I turni», interno di famiglia con le convenzioni del genere

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