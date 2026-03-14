I turni interno di famiglia con le convenzioni del genere
Nel maggio del 1965, la rivista Sipario pubblicò un'inchiesta in cui si chiedeva agli scrittori quale fosse la ragione della distanza tra intellettuali e scena culturale in Italia. L'indagine si concentrò sulle dinamiche interne alle famiglie e sulle convenzioni di genere, offrendo uno spaccato sulle relazioni e sui ruoli all’interno di contesti domestici e sociali.
A teatro Il testo scritto e diretto da Cristina Comencini, con Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Due sorelle, l’anziana madre, un fratello «re della casa» e turbamenti vari A teatro Il testo scritto e diretto da Cristina Comencini, con Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Due sorelle, l’anziana madre, un fratello «re della casa» e turbamenti vari Nel 1965, di maggio, la rivista Sipario pubblicò una inchiesta in cui si domandava agli scrittori la ragione della frattura esistente in Italia fra gli intellettuali e la scena. Natalia Ginzburg rispose che le sarebbe piaciuto molto scrivere una commedia, ma ogni volta che aveva provato a scrivere in cima a una pagina «Piero: dov’è il mio cappello?» aveva dovuto smettere, perché in quella battuta si proiettavano tutte le brutte commedie che aveva letto e sentito in vita sua. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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