I tesori di San Pellegrino con le Giornate di Primavera
Nel territorio di Gualdo Tadino, il paese di San Pellegrino sarà protagonista delle Giornate di Primavera, un evento che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo. Durante queste giornate, saranno aperti al pubblico i tesori artistici e le testimonianze delle tradizioni secolari che caratterizzano il luogo. L’iniziativa coinvolge diverse località del comune e mira a valorizzare il patrimonio culturale della zona.
GUALDO TADINO – Il paese di San Pellegrino, le sue preziose opere d’arte e le secolari tradizioni sono al centro delle “ Giornate Fai di Primavera ", in agenda sabato 21 e domenica 22 marzo anche nel territorio gualdese. La bella iniziativa, gestita ed organizzata dal gruppo locale del Fai, porterà i visitatori nella chiesa parrocchiale, un autentico gioiello di fede e di arte, ottimamente conservato e valorizzato grazie all’impegno pluriennale dello storico parroco monsignor Luigi Merli (nella foto), che, al fianco della popolazione, ha trovato modi e risorse per valorizzare le tante testimonianze d’arte del paese. I visitatori potranno anche vedere la piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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