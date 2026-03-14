I Tears For Fears sono entusiasti della cover di Everybody Wants to Rule the World realizzata da Harry Styles

I Tears For Fears hanno espresso entusiasmo per la versione di “Everybody Wants to Rule the World” interpretata da Harry Styles. La cover, pubblicata recentemente, ha suscitato commenti positivi da parte del duo britannico, che hanno condiviso il loro apprezzamento per l’interpretazione dell’ex membro degli One Direction. La versione di Styles ha attirato l’attenzione di fan e critica, portando a discussioni sulla reinterpretazione del brano originale.

I Tears For Fears sembrano aver apprezzato molto la cover del loro successo del 1985 Everybody Wants to Rule the World realizzata da Harry Styles. Il cantautore britannico, che ha pubblicato il 6 marzo il suo nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, ha cantato il brano simbolo del duo new wave britannico composto da Curt Smith e Roland Orzabal durante il suo set al BBC Radio 1 Live Lounge di questa settimana. I due musicisti hanno gradito l’omaggio, e hanno condiviso un video della performance su Instagram, scrivendo “Adoriamo questa cover”. Nell’ambito del tour promozionale per il suo disco, Styles ha fatto tappa negli studi della BBC di Maida Vale per un set di cinque canzoni, tra cui quattro estratti dal nuovo LP (i singoli Aperture e American Girls, oltre a Carla’s Song e Dance No More ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Tears For Fears sono entusiasti della cover di “Everybody Wants to Rule the World” realizzata da Harry Styles Articoli correlati Leggi anche: Exclusive-Iran fears US strike may reignite protests, imperil rule, sources say Leggi anche: In una mossa a sorpresa, re Carlo III sarebbe pronto a offrire a Harry e Meghan la Royal Lodge di Andrea. Ma i Sussex non ne sono entusiasti Aggiornamenti e notizie su I Tears For Fears sono entusiasti della... Temi più discussi: Accadde nel rock 22 agosto (parte 8 di 9); 8 marzo: la grande musica di Radio Monte Carlo per la Giornata Internazionale della donna; La classifica dei migliori 30 dischi del 1985 secondo il magazine Paste; Guarda la cover di Harry Styles di Tears For Fears Tutti vogliono governare il mondo. I Tears for Fears sono entusiasti della cover di Everybody Wants to Rule the World realizzata da Harry StylesI Tears For Fears sembrano aver apprezzato molto la cover del loro successo del ... msn.com #TellMeRock, i quarantatré anni di The Hurting, il disco d’esordio dei Tears For FearsEDITORIALE - The Hurting è il disco di esordio dei Tears for Fears, pubblicato il 7 marzo 1983 per la Phonogram Records. Spinto dal successo di ... ivl24.it Tears for Fears Tribute (@riccardotears) - facebook.com facebook #AlmanaccoRock @tearsforfears by @boomerhill1968 il 7 marzo del 1983 i Tears For Fears pubblicano per la Mercury Records il loro primo lp The Hurting. Pur essendo disco di esordio ottiene in patria un grande riscontro di vendite raggiungendo il primo po x.com