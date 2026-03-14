La sanità pubblica locale sta affrontando un calo di professionalità e le decisioni vengono prese principalmente a Genova, lasciando i territori senza adeguate risposte. La carenza di personale e strutture appropriate mette in discussione la qualità dei servizi e il diritto alla salute dei cittadini. La situazione evidenzia come le scelte siano sempre più centralizzate, con ripercussioni dirette sulla gestione locale.

"La sanità pubblica ha bisogno di personale, strutture adeguate e scelte programmatiche chiare. Continuare a perdere professionalità mentre le decisioni si allontanano dai territori significa mettere a rischio la qualità dei servizi e il diritto alla salute dei cittadini". Parole del consigliere del Pd Vico Ricci che, alla luce della decisione del primario di Urologia del San Bartolomeo di lasciare l’incarico dal 1° maggio per trasferirsi al Noa di Massa, evidenzia la difficoltà, nello Spezzino, ad attrarre e trattenere professionalità. "Il reparto di Urologia rischia di trovarsi con cinque medici e senza primario – spiega – mentre già oggi alcune attività devono essere sostenute con il supporto di altre strutture ospedaliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I rischi per la sanità pubblica locale: "Si perdono le professionalità e la sede delle scelte è a Genova"

Articoli correlati

Buona sanità: "Grazie per le cure, la professionalità e l’umanità dimostrate"Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento per il personale del reparto di Chirurgia dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana...

Ausl, disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblicaLa situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025.

How to Beat Self-Doubt | Breakthrough Plan in 3 Hours

Altri aggiornamenti su I rischi per la sanità pubblica locale...

Temi più discussi: Processionaria, primi avvistamenti a Genova. Croce Gialla Animali: Rischi per i cani, ecco cosa fare; Conflitti globali, Lagarde (Bce): Grazie a Venezia, Genova e Firenze per aver inventato la gestione del risc…; I rischi per la sanità pubblica locale: Si perdono le professionalità e la sede delle scelte è a Genova; Trasferimento del 118 di Imperia a Genova, il PD: Ennesima riforma calata dall'alto, rischi per l'emergenza.

I rischi per la sanità pubblica locale: Si perdono le professionalità e la sede delle scelte è a GenovaLa sanità pubblica ha bisogno di personale, strutture adeguate e scelte programmatiche chiare. Continuare a perdere professionalità mentre le decisioni si allontanano dai territori significa mettere ... lanazione.it

La scuola dei talenti di Amici rischia di lasciare Genova, il fondatore Addino: Cerchiamo una nuova sedeLa Naima Academy da due anni sogna di trasferirsi in una delle ville genovesi e un riconoscimento da parte di Comune e Regione per diventare un ente ... ilsecoloxix.it

Filippo Tommaso Marinetti adorava Genova. Il suo porto, la sua energia industriale, il suo dinamismo sembravano già il futuro che il suo movimento voleva inventare - facebook.com facebook

Le prenotazioni per i prossimi #RolliDays sono aperte! Il 27, 28 e 29 marzo, #Genova apre le porte di oltre 40 siti, tra ville, chiese e #PalazzideiRolli Prenota ora la tua visita attraverso il link: rollidays.happyticket.it #GenovaMoreThanThis x.com