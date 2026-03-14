I rischi per la sanità pubblica locale | Si perdono le professionalità e la sede delle scelte è a Genova

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità pubblica locale sta affrontando un calo di professionalità e le decisioni vengono prese principalmente a Genova, lasciando i territori senza adeguate risposte. La carenza di personale e strutture appropriate mette in discussione la qualità dei servizi e il diritto alla salute dei cittadini. La situazione evidenzia come le scelte siano sempre più centralizzate, con ripercussioni dirette sulla gestione locale.

"La sanità pubblica ha bisogno di personale, strutture adeguate e scelte programmatiche chiare. Continuare a perdere professionalità mentre le decisioni si allontanano dai territori significa mettere a rischio la qualità dei servizi e il diritto alla salute dei cittadini". Parole del consigliere del Pd Vico Ricci che, alla luce della decisione del primario di Urologia del San Bartolomeo di lasciare l’incarico dal 1° maggio per trasferirsi al Noa di Massa, evidenzia la difficoltà, nello Spezzino, ad attrarre e trattenere professionalità. "Il reparto di Urologia rischia di trovarsi con cinque medici e senza primario – spiega – mentre già oggi alcune attività devono essere sostenute con il supporto di altre strutture ospedaliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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