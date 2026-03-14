I quattro piani di Bruxelles per finanziare l’Ucraina nonostante il veto di Orbán

Il prossimo Consiglio europeo si terrà il 19 e 20 marzo e vedrà riuniti i 27 leader dell’Unione europea. Durante l’incontro, sarà deciso come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni attraverso quattro piani di Bruxelles, nonostante il veto di Orbán. La decisione riguarda modalità e risorse da mettere a disposizione per sostenere il paese. La riunione si preannuncia come un momento cruciale per le politiche di supporto.

Il prossimo Consiglio europeo non sarà come tutti gli altri. Il 19 e 20 marzo i 27 leader dell’Unione europea dovranno decidere una cosa allo stesso tempo semplice e complessa: come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni. Kyjiv sta riconquistando terreno sui russi a una cadenza mai vista prima, ma ha bisogno di decine di miliardi di euro per continuare a pagare l’esercito, far funzionare lo Stato e sostenere l’economia mentre la guerra continua da oltre quattro anni. Senza nuovi fondi europei il margine finanziario del governo ucraino potrebbe esaurirsi tra poco. Un prestito del Fondo monetario internazionale da 8,1 miliardi di dollari, con una prima tranche immediata da 1,5 miliardi, ha spostato quella scadenza all’inizio di maggio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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