i principali comitati per il no al referendum

Diversi comitati si oppongono al referendum, formando un fronte che si presenta frammentato, anche se si nota una certa coordinazione tra alcuni di loro. Questi gruppi sono attivi in varie città e promuovono iniziative di sensibilizzazione e manifestazioni pubbliche contro la riforma. La loro presenza si evidenzia in incontri e volantini distribuiti nelle piazze principali, mentre il loro numero varia in diverse regioni del paese.

Ce ne sono diversi, ma c'è un vago coordinamento nonostante il fronte contro la riforma della giustizia sia ampio e variegato I principali partiti dell’opposizione, lo scorso ottobre, non sapevano bene come affrontare la campagna contro la riforma costituzionale della magistratura, in vista del referendum confermativo del 22 e del 23 marzo. Pur essendo concordi nel voler contrastare la riforma promossa dal governo, i leader del cosiddetto “campo largo” avrebbero dovuto utilizzare toni e registri molto diversi tra loro, e per certi versi inconciliabili, anche perché il fronte dei contrari è estremamente ampio e variegato. Si va... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Si è costituito il Comitato per il No al referendum sulla Giustizia

Aggiornamenti e notizie su principali comitati

Temi più discussi: Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; I partiti del No al referendum puntano tutto sul pericolo autoritario; Referendum: Società civile per il no, 18 marzo a piazza del Popolo con altri comitati e leader partiti; Arezzo, al centro del Comitato provinciale la situazione della sicurezza nel Casentino.

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