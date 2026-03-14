I primi riscontri dall' autopsia Daniela ha provato a difendersi prima di morire | Bonfiglio vuole chiedere scusa ai familiari

Dopo l'autopsia sulla donna di 50 anni uccisa lo scorso 9 marzo, emergono i primi riscontri: Daniela Zinnanti avrebbe cercato di difendersi durante l'aggressione. Santino Bonfiglio, accusato del delitto, si prepara a chiedere scusa alla famiglia della vittima. I risultati preliminari indicano che la donna ha tentato di opporsi prima di perdere la vita.

Al Papardo l'esame sul cadavere della donna uccisa in casa lo scorso 9 marzo. Cosa è emerso Daniela Zinnanti ha provato a difendersi prima di morire. È uno dei primi riscontri che emergono dopo l'autopsia effettuata stamane sul corpo della 50enne uccisa lo scorso 9 marzo dall'ex compagno Santino Bonfiglio. L'esame è stato condotto dal medico legale Alessio Asmundo che ieri ha ricevuto l'incarico dalla Procura. All'obitorio dell'ospedale Papardo anche i consulenti nominati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti: rispettivamente i professori Daniela Sapienza e Antonino Bondì. La donna presentava delle ferite alle mani, segno che in un primo momento ha provato a proteggersi dalle coltellate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

“Cosa ha mangiato prima di morire”. Federica Torzullo, il clamoroso dettaglio dall’autopsiaL’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, entra in una fase delicatissima.

“Cosa ha mangiato prima di morire”. Federica Torzullo, il clamoroso dettaglio dall’autopsia: cambia tutto L’ultima cena, o l’ultima colazione? Nel femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, il giallo non gira più...

Aggiornamenti e notizie su I primi riscontri dall'autopsia Daniela...

Discussioni sull' argomento Daniela, uccisa a coltellate dall'ex: l'autopsia per sciogliere tutti i dubbi; La donna uccisa a coltellate, arrestato l'ex compagno; VIDEO | Sotto casa della vittima di femminicidio si radunano amici e vicini: fiori e emozioni davanti ai sigilli della polizia; Femminicidio a Messina, Daniela uccisa dall’ex. L’uomo era ai domiciliari con braccialetto, ma il dispositivo non era disponibile.

Il Dunning Kruger di Daniela Ranieri quando parla di cose di cui non sa un fico secco è quasi eroico x.com