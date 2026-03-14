I primi riscontri dall' autopsia Daniela ha provato a difendersi prima di morire | Bonfiglio vuole chiedere scusa ai familiari
Dopo l'autopsia sulla donna di 50 anni uccisa lo scorso 9 marzo, emergono i primi riscontri: Daniela Zinnanti avrebbe cercato di difendersi durante l'aggressione. Santino Bonfiglio, accusato del delitto, si prepara a chiedere scusa alla famiglia della vittima. I risultati preliminari indicano che la donna ha tentato di opporsi prima di perdere la vita.
Al Papardo l'esame sul cadavere della donna uccisa in casa lo scorso 9 marzo. Cosa è emerso Daniela Zinnanti ha provato a difendersi prima di morire. È uno dei primi riscontri che emergono dopo l'autopsia effettuata stamane sul corpo della 50enne uccisa lo scorso 9 marzo dall'ex compagno Santino Bonfiglio. L'esame è stato condotto dal medico legale Alessio Asmundo che ieri ha ricevuto l'incarico dalla Procura. All'obitorio dell'ospedale Papardo anche i consulenti nominati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti: rispettivamente i professori Daniela Sapienza e Antonino Bondì. La donna presentava delle ferite alle mani, segno che in un primo momento ha provato a proteggersi dalle coltellate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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