i palazzi di via di roma pronto quello su via mariani ancora lavori in via diaz

I lavori nei palazzi di via di Roma sono quasi conclusi, con il cantiere su via Mariani che si avvicina alla fine e le impalcature che sono state parzialmente rimosse. In via Diaz, invece, si continuano ancora le operazioni di ristrutturazione. Entro giugno, si prevede che gli appartamenti ricavati all’interno dell’edificio saranno pronti per l’uso.

Il cantiere all’angolo tra via di Roma e via Mariani è in dirittura d’arrivo, i lavori sono quasi ultimati, parte delle impalcature sono state rimosse e al più tardi a giugno tutti gli appartamenti ricavati all’interno dell’immobile saranno pronti. Uno è anche già stato venduto. Il palazzo, da sempre proprietà di un privato di Forlì, qualche anno fa è stato acquistato dalla ViV di Verona che ha avviato l’intervento di recupero per realizzare quattordici appartamenti a cui si affiancano diciassette posti auto. L’ingresso è in via Mariani 52 e sulla stessa strada si trova l’entrata dei posti auto, poco più avanti in direzione del teatro Alighieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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