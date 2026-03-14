La Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici verso il Mar del Giappone, mentre negli Stati Uniti e in Corea del Sud si svolge una nuova esercitazione militare congiunta. I lanci rappresentano una dimostrazione di forza e sono avvenuti in un contesto di tensione tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni di questi movimenti militari.

La Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici verso il Mar del Giappone, in una dimostrazione di forza che arriva mentre Stati Uniti e Corea del Sud conducono una nuova esercitazione militare congiunta. I missili nordcoreani sono stati sparati dall’area di Sunan, vicino all’aeroporto internazionale di Pyongyang, e hanno volato per circa 350 chilometri prima di cadere in mare, fuori dalla zona economica esclusiva giapponese e senza causare danni. Secondo il comando militare sudcoreano, South Korean Joint Chiefs of Staff, i lanci – previsti da chi conosce la regione – sono avvenuti perché è in corso l’esercitazione congiunta Freedom Shield, una delle principali attività di addestramento annuali tra i due alleati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I missili di Kim piovono come un messaggio politico sull’ombrello di sicurezza Usa

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