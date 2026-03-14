Nel match tra AC Milan e Inter, l’attenzione si è concentrata sui tocchi di Modric, che ha contribuito alla vittoria dei rossoneri per 1-0. Durante la partita, il centrocampista ha mostrato alcune delle sue giocate più significative, dimostrando abilità e precisione nel controllo della palla. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore dell’AC Milan.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 8 MARZO 2026: Luka Modric dell’AC Milan festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A tra AC Milan e Inter allo Stadio Giuseppe Meazza. In un clima avvolgente e carico di emozioni, i rossoneri sono riusciti a imporsi per 1-0 nel sentitissimo Derby della Madonnina, consolidando la loro posizione in classifica e regalando ai tifosi momenti di grande gioia. Luka Modric, mediano esperto e simbolo di qualità calcistica, è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della serata. Anche se non ha segnato né fornito assist, la sua performance è stata fondamentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - I migliori tocchi di Modric nella vittoria dell’AC Milan per 1-0 contro l’Inter.

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