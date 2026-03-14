I gatti più belli del mondo arrivano in Brianza

L’esposizione internazionale felina intitolata “I gatti più belli del mondo” si terrà al Palazzetto dello Sport di Limbiate il 21 e il 22 marzo. L’evento vede la partecipazione di numerosi gatti provenienti da diverse parti, pronti a essere giudicati da esperti del settore. La manifestazione è dedicata agli amanti dei felini e si svolge in uno spazio pubblico della Brianza.

Arriva in Brianza l’esposizione internazionale felina “I gatti più belli del mondo”. L’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Limbiate (via Tolstoi) il 21 e il 22 marzo. Sabato ingresso solo la mattina dalle 10 alle 13, mentre domenica tutto il giorno dalle 10 alle 18.30. “Un appuntamento di valore internazionale che vedrà presenti i rappresentanti di tante razze feline dalle più note alle più rare – si legge sul sito della manifestazione -. I maestosi Maine Coon, i loro cugini europei Norvegesi e Siberiani che ricordano fitte boscaglie ed innevate foreste, gli Ocicat maculati come leopardi in miniatura ed ancora il Singapura ed il Ceylon che ci fanno sognare isole lontane ed esotiche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati I gatti più belli del mondo 2026 in Fiera a PadovaPadova torna ad essere, per un intero weekend, la capitale internazionale del mondo felino. Contenuti e approfondimenti su I gatti più belli del mondo arrivano in... Argomenti discussi: I gatti più belli del mondo arrivano in Brianza. I gatti più belli del mondo sfilano a BariOggi e domani più di 300 esemplari di tutte le razze riconosciute, inclusi quelli di casa, calcheranno nuovamente la scena del PalaFlorio in occasione della seconda edizione dell'Esposizione ... ilgiornale.it «Felina», a Bari i gatti più belli del mondo in mostraBARI - I gatti più belli del mondo sono tutti a Bari, protagonisti di Felina, undicesima edizione dell'Esposizione internazionale che oggi, 29 marzo, e domani, ospita gli splendidi amici a quattro ... lagazzettadelmezzogiorno.it