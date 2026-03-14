A Roma si sono svolti i funerali di Enrica Bonaccorti, figura nota nel mondo della televisione. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, che hanno espresso il loro cordoglio. La salma è stata accompagnata fino al luogo di sepoltura, mentre la città si è unita nel ricordo di una donna che ha lasciato un segno nel settore dello spettacolo.

L’addio a Enrica Bonaccorti segna un momento di profonda commozione per l’intero panorama culturale italiano. Sabato 14 marzo 2026, la città di Roma si è fermata per rendere omaggio a una delle figure più iconiche e poliedriche della televisione e della canzone d’autore. La conduttrice, spentasi giovedì scorso all’età di 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo tra i colleghi ma anche nel cuore del grande pubblico che l’ha seguita per decenni con immenso affetto. La cerimonia funebre ha rappresentato il culmine di un dolore collettivo che si è manifestato con una partecipazione straordinaria, trasformando l’evento in una celebrazione della vita e della carriera di una donna fuori dal comune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - I funerali di Enrica Bonaccorti: la commozione di Roma per l’addio alla signora della televisione

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