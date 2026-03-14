La cerimonia degli Oscar 2026 si avvicina, con le nomination che sono state annunciate e i bookmaker che aggiornano le quote sui favoriti. Tra i nomi più citati ci sono attori e registi di spicco, mentre alcune scommesse indicano possibili sorprese, come la candidatura di Hamnet per la regia. La notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo si terrà la premiazione, con i vincitori che verranno svelati in diretta.

Roma, 14 marzo 2026 – La cerimonia degli Oscar 2026 è alle porte: nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo scopriremo chi sono i vincitori delle statuette più ambite del cinema americano e internazionali. Gli Academy Awards si portano dietro lustrini, strascichi, sfilate di stare e speech di ringraziamento ma – da qualche tempo – anche scommesse. I bookie, infatti, si divertono ad ipotizzare chi potrebbero essere i vincitori di questa edizione: ecco i favoriti. Conto alla rovescia per gli Oscar 2026: Hollywood accende i riflettori. Migliori attori Timothee Chalamet, dopo le sue dichiarazioni disastrose su teatro, balletto e opera, non è più il favorito alla vittoria per la statuetta di Migliore Attore Protagonista per il ruolo in ‘Marty Supreme’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I favoriti agli Oscar 2026 e le ultime dai bookmakers. Chalamet perde quota, Hamnet possibile sorpresa per la regia

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