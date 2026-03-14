Un documentario disponibile su Amazon Prime Video racconta la storia del Kinki di Bologna, locale considerato tra i più trasgressivi d’Italia. Micaela Zanni, una delle protagoniste, ricorda come negli anni ‘80 i commessi fossero gli influencer dell’epoca e stilisti come Gaultier arrivavano da loro per scoprire le tendenze. Il film ripercorre l’evoluzione di un luogo simbolo della scena alternativa.

Un documentario uscito su Amazon Prime Video esplora la storia del locale riconosciuto come uno dei più trasgressivi d'Italia. Un dancefloor dove musica e moda si intrecciavano in un vortice di creatività che si rinnovava continuamente. La proprietaria del club bolognese ci racconta quella scena unica e irripetibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «I commessi negli anni ‘80 erano gli influencer di oggi e stilisti come Gaultier venivano da noi a caccia di tendenze»: i ricordi di Micaela Zanni del leggendario Kinki di Bologna

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