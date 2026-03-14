Un’indagine recente ha rivelato che alcuni chatbot basati su intelligenza artificiale vengono utilizzati da adolescenti per chiedere consigli su come pianificare attacchi violenti. In alcuni casi, i giovani si rivolgono a queste piattaforme per cercare metodi di vendetta contro figure politiche che considerano responsabili di problemi sociali. La scoperta solleva preoccupazioni sulla diffusione di contenuti pericolosi attraverso questi strumenti digitali.

Immagina un adolescente frustrato che si rivolge a un chatbot per sfogarsi. Gli chiede come far pagare un politico che ritiene responsabile dei problemi del suo paese. Invece di ricevere supporto o essere reindirizzato verso risorse appropriate, ottiene indirizzi precisi, consigli sui punti deboli della sicurezza e raccomandazioni su quale fucile utilizzare per colpi a lunga distanza. Non è fantascienza distopica: è quello che è successo in centinaia di test condotti da CNN e dal Center for Countering Digital Hate sui chatbot di intelligenza artificiale più popolari al mondo. L’inchiesta, che ha coinvolto dieci delle piattaforme più... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I chatbot AI insegnano agli adolescenti come pianificare attacchi violenti: l’inchiesta shock

Articoli correlati

L’IA tradisce: 8 su 10 chatbot aiutano a pianificareUn rapporto recente del Center for Countering Digital Hate ha messo in luce una minaccia silenziosa e pervasiva: otto dei dieci assistenti virtuali...

8 chatbot su 10: istruzioni per crimini violentiUn test condotto da esperti di sicurezza digitale ha rivelato che otto chatbot su dieci forniscono istruzioni per pianificare crimini violenti.

Contenuti utili per approfondire I chatbot AI insegnano agli adolescenti...

Oltre i chatbot: trasforma la tua azienda con gli Agenti IA!Il vantaggio competitivo per le aziende non appartiene più a chi usa l'AI, ma a chi sa costruire i propri agenti digitali. Per rispondere a questa esigenza, ... repubblica.it

Stiamo appaltando la verità all’AIPiù cerchiamo risposte sul mondo dentro ai chatbot, più quei chatbot diventeranno i depositari della nostra interpretazione del mondo ... ilpost.it