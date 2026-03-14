I cani randagi di Lecco restano a Erba | convenzione approvata

A Lecco, alcuni cani randagi sono stati trasferiti in un canile di Erba, in provincia di Como, dove vivono da quasi dieci anni. La convenzione tra i comuni è stata approvata per gestire questa situazione. La decisione riguarda il mantenimento di questi animali nel rifugio, che si occupa di ospitarli e curarli. La gestione dei cani resta un tema di interesse locale.

Ci sono cani lecchesi che vivono nel canile rifugio di Erba, in provincia di Como, da quasi un decennio. Speck, meticcio maschio, è entrato nella struttura di via Luciano Manara nel giugno del 2016. Limone dal 2018, Marlena addirittura dal 2013. Non sono storie di abbandono recente: sono il ritratto di un sistema di gestione del randagismo che, tra convenzioni in scadenza, strutture al limite della capienza e cambi di gestione, fatica a trovare soluzioni definitive. Il consiglio comunale di Lecco ha approvato lo scorso 23 febbraio — con 19 voti favorevoli e un solo astenuto, il consigliere Boscagli — la nuova convenzione con il Comune di Erba per il servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione dei cani provenienti dal territorio lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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