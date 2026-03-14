I biancorossi vincono in rimonta Gara 2 Dante Boninfante | Bella partita dal terzo set equilibratissima

In Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha battuto Modena in rimonta, pareggiando la serie e assicurandosi almeno un'ulteriore partita. Dante Boninfante ha commentato che si è trattata di una partita molto equilibrata, soprattutto a partire dal terzo set, caratterizzata da continui cambi di fronte e grande intensità. La sfida si è conclusa con la vittoria dei biancorossi.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza supera Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, impatta nella serie e si garantisce, quanto meno, Gara 4. Adesso lo scenario si sposta a Modena dove martedì 17 marzo si giocherà Gara 3 e quindi domenica 22 marzo si torna al PalabancaSport per Gara 4.Prova di carattere dei biancorossi che perso il primo set farcito da tanti errori e tensione, hanno vinto il secondo per poi lasciare ai canarini il terzo ai vantaggi. Vinto il quarto, nel tie break è stata battaglia, i biancorossi non si sono arresi dopo essersi visto annullare due match ball consecutivi, altri due strada facendo per poi chiedere alla quinta occasione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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