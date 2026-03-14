I 20 più brutti di sempre? Scene ridicole nella 2ª divisione olandese

Durante una partita di seconda divisione olandese tra MVV Maastricht e VVV Venlo, sono stati mostrati i 20 secondi più brutti mai visti, con scene che hanno attirato l’attenzione per la loro comicità involontaria. In quel breve intervallo, si sono verificati momenti che hanno suscitato sorpresa tra i presenti, rendendo quella porzione di gara memorabile per la sua comicità.

Succede di tutto in questi 20 secondi tra MVV Maastricht e VVV Venlo in Eerste Divisie, la seconda divisione olandese. Tra lisci, rimpalli, carambole e "tiracci" completamente fuori misura: godetevi questi folli secondi di "calcio totale" (@ESPNnl). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I 20" più brutti di sempre? Scene ridicole nella 2ª divisione olandese Articoli correlati De Vrij Inter, è sempre più aria di addio. Ecco dove vorrebbe andare l’olandesedi Redazione Inter News 24De Vrij Inter, molto probabile un addio nella sessione di mercato invernale. Pettinari sul ristoratore accoltellato nel suo locale: "Scene da far west, città sempre più insicura"«Chi mi conosce sa che da almeno 20 anni a questa parte mi sono sempre occupato di sicurezza urbana e lotta alla criminalità e ho condotto battaglie...