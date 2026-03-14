Hormuz bloccato | 8 mln di barili fermi il Brent schizza

Il tratto di mare tra Iran, Stati Uniti e Israele è bloccato, lasciando ferme circa 8 milioni di barili di petrolio. Questa situazione ha causato un aumento immediato del prezzo del Brent, con il prezzo del greggio che si è improvvisamente alzato. Nessuna parte ha ancora preso decisioni ufficiali, ma la tensione tra le nazioni coinvolte ha già generato ripercussioni sul mercato energetico globale.

Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele ha scatenato il più grande shock petrolifero della storia recente. Lo Stretto di Hormuz è bloccato: 8 milioni di barili al giorno non arrivano più ai mercati globali. I prezzi del Brent hanno toccato quota 120 dollari prima di assestarsi intorno ai 92 dollari per barile. Le riserve strategiche dei paesi membri dell’IEA sono state messe in campo con 400 milioni di barili pronti per l’emergenza. L’interruzione totale dello Stretto di Hormuz. Il collo di bottiglia energetico mondiale si trova oggi in una paralisi quasi completa. Prima dello scoppio delle ostilità, circa 20 milioni di barili al giorno transitavano attraverso questo corridoio vitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz bloccato: 8 mln di barili fermi, il Brent schizza Articoli correlati I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’Iran... Aggiornamenti e notizie su Hormuz bloccato Discussioni sull' argomento Hormuz chiuso, ma il petrolio iraniano continua a scorrere verso la Cina; Blocco dello Stretto di Hormuz: strategie per le compagnie petrolifere; Petrolio oltre 100 dollari | Guerra Iran, Hormuz bloccato e G7 in riunione d'emergenza; Cos'è lo stretto di Hormuz e cosa succede se viene bloccato: tutti i rischi. Iran, le parole di Khamenei: “Le basi Usa vanno eliminate e Hormuz resta bloccato” - la Repubblica x.com Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, ha detto che lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato e verrà usato come «leva» nella guerra, che tutti le basi militari statunitensi nella regione dovrebbero essere chius - facebook.com facebook