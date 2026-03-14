Majorino, esponente del Partito Democratico, ha dichiarato che la questione non riguarda solo aspetti privati, ma richiede l’impegno delle istituzioni cittadine. Ha aggiunto che si tratta di un problema che coinvolge tutta la comunità e che tutte le autorità devono assumersi la responsabilità di affrontarlo. La sua posizione evidenzia la necessità di un intervento collettivo per gestire la situazione.

“Credo che sia un pessimo segnale, e che si tratti di un tema di cui tutta la città e tutte le istituzioni devono farsi carico. Non è una questione privata, che riguarda gli interessi di un singolo: è una questione che investe l’interesse pubblico, il bene collettivo, il bene comune”. Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale del Partito Democratico, a margine del flash mob organizzato sabato mattina in via Hoepli contro la liquidazione della storica libreria. Majorino ha quindi rivolto un appello trasversale alle istituzioni: “Mi auguro che tutte le istituzioni, al di là delle rispettive funzioni o appartenenze politiche, si uniscano in uno sforzo condiviso: salvare l’esperienza di Hoepli significa salvare un presidio culturale essenziale per questa città”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hoepli, Majorino (Pd): “Non è questione privata, istituzioni si facciano carico”

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