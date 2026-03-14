Hockey Milano oggi scadono i termini per l’Alps League

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi scadono i termini per l’iscrizione alla Alps League dell’Hockey Milano. Le voci sul futuro della squadra si susseguono, ma le scadenze ufficiali sono chiare e non ammettono ritardi. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato, mentre i tempi stringono per definire le prossime mosse del club.

Le voci si rincorrono, fantasticare è facile e costa poco. Ma poi c’è la realtà, che è fatta di scadenze. E gli appassionati milanesi di hockey, che il ritorno di una squadra non vorrebbero solo sognarlo, sanno che oggi è il termine per l’affiliazione all’Alps Hockey League. Non è il campionato d’eccellenza, cioè la famosa Ice League, che la presunta cordata canadese-altoatesina House of Doge-Leitner immagina nel capoluogo lombardo, ma il punto di partenza al momento più realistico e concreto. La richiesta di iscrizione è già stata avanzata da Marco Pietroniro, ex giocatore canadese del glorioso Saima, pronto a investire soldi ed energie non solo nella prima squadra ma anche in una Academy con centinaia di giovani atleti, la base del movimento attualmente dispersa tra più società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

hockey milano oggi scadono i termini per l8217alps league
© Ilgiorno.it - Hockey Milano, oggi scadono i termini per l’Alps League

Articoli correlati

Leggi anche: Hockey Milano tra sogno e realtà: scadono i termini per l’iscrizione all’Alps League. “La Federazione batta un colpo”

Leggi anche: Hockey ghiaccio: Vipiteno cade pesantemente nell’Alps League

31.01.2026 Hockey Unterland Cavaliers - Red Bull Hockey Juniors 4:3/OT

Video 31.01.2026 Hockey Unterland Cavaliers - Red Bull Hockey Juniors 4:3/OT

Una selezione di notizie su Hockey Milano

Temi più discussi: Hockey Milano, oggi scadono i termini per l’Alps League; Milano Cortina 2026 segna un nuovo standard globale per l’uguaglianza di genere nello sport; Hockey Milano tra sogno e realtà: scadono i termini per l’iscrizione all’Alps League. La Federazione batta un colpo; Nel Para Ice Hockey esiste il fuorigioco? Otto curiosità sullo sport più elettrizzante delle Paralimpiadi invernali.

hockey milano hockey milano oggi scadonoHockey Milano, oggi scadono i termini per l’Alps LeagueIl progetto dell’ex giocatore Saima, che avrebbe come nome Hockey Milano Club e come casa il Palasesto, unica struttura funzionante e attualmente disponibile in provincia di Milano, si pone in ... ilgiorno.it

hockey milano hockey milano oggi scadonoHockey Milano tra sogno e realtà: scadono i termini per l’iscrizione all’Alps League. La Federazione batta un colpoMentre si rincorrono le voci sulle ambizioni della cordata House of Doge-Leitner, il progetto base dell’ex giocatore Pietroniro rischia di naufragare. Ivan Luraschi, storico animantore del tifo ross ... ilgiorno.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.