Hockey Milano oggi scadono i termini per l’Alps League

Oggi scadono i termini per l’iscrizione alla Alps League dell’Hockey Milano. Le voci sul futuro della squadra si susseguono, ma le scadenze ufficiali sono chiare e non ammettono ritardi. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato, mentre i tempi stringono per definire le prossime mosse del club.

Le voci si rincorrono, fantasticare è facile e costa poco. Ma poi c’è la realtà, che è fatta di scadenze. E gli appassionati milanesi di hockey, che il ritorno di una squadra non vorrebbero solo sognarlo, sanno che oggi è il termine per l’affiliazione all’Alps Hockey League. Non è il campionato d’eccellenza, cioè la famosa Ice League, che la presunta cordata canadese-altoatesina House of Doge-Leitner immagina nel capoluogo lombardo, ma il punto di partenza al momento più realistico e concreto. La richiesta di iscrizione è già stata avanzata da Marco Pietroniro, ex giocatore canadese del glorioso Saima, pronto a investire soldi ed energie non solo nella prima squadra ma anche in una Academy con centinaia di giovani atleti, la base del movimento attualmente dispersa tra più società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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