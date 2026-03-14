Hockey | l’Italia saluta i Mondiali 2026 dopo la sconfitta

La nazionale femminile di hockey su prato italiana ha concluso la sua partecipazione ai Mondiali 2026 dopo una sconfitta nell’ultima partita di qualificazione. La squadra non è riuscita a ottenere il risultato necessario per accedere alla fase finale del torneo. La partita si è svolta di recente, segnando la fine del percorso per le atlete italiane in questa competizione.

La nazionale femminile di hockey su prato ha perso l’ultima occasione per qualificarsi ai Mondiali 2026. La sconfitta contro la Scozia nella finalina per il terzo posto in India chiude definitivamente le speranze delle azzurre guidate da Massimo Lanzano. Il torneo di qualificazione si è svolto in questi giorni nel subcontinente indiano, dove l’Italia non ha saputo sfruttare due opportunità estremamente difficili per ottenere il pass diretto o accedere alla possibilità di partecipare come migliore quarta. L’esito finale è stato segnato da un gol della scozzese Amy Costello all’ottavo minuto, che ha deciso l’incontro con un corner corto. L’occasione perduta sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey: l’Italia saluta i Mondiali 2026 dopo la sconfitta Articoli correlati Hockey prato, Italia femminile sconfitta nettamente dall’Inghilterra al debutto nelle Qualificazioni Mondiali 2026Inizia con una sconfitta onorevole contro l’Inghilterra il percorso della Nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni per i... Cricket, l’Italia saluta i Mondiali T20 con una sconfitta contro le Indie OccidentaliL’Italia saluta i Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, con una sconfitta: allo stadio Eden Gardens di Calcutta, infatti, gli... Le parole di Constantini e Mosaner dopo il bronzo conquistato | #MilanoCortina2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hockey l'Italia saluta i Mondiali 2026... Temi più discussi: Rivoluzione totale: l’Innsbruck saluta ben undici giocatori; Paralimpiadi, prima vittoria per l'Italia di hockey a santa Giulia: battuta la Germania 2-1; Tutti seduti con l'hockey, le squadre di Ciaz ideate sul lago salato; L’attaccante azzurro Alessandro Andreoni: Venite a scoprire il para ice hockey, sport magnifico. Hockey, l'Italia sconfitta dalla Svizzera e saluta i GiochiTroppa Svizzera per l'Italia dell'hockey. La gara valida per l'accesso ai quarti di finale del torneo olimpico finisce 3-0 per gli elvetici: due gol nel primo tempo: a segno Kurashev e Josi; marcatura ... rainews.it Hockey su ghiaccio: l'Italia saluta le Olimpiadi con onoreL’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio conclude la sua avventura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano?Cortina 2026 con una sconfitta per 3?0 contro la Svizzera. Nonostante l’eliminazione, la ... it.blastingnews.com Nel torneo di hockey su ghiaccio paralimpico, aperto a partecipanti di entrambi i sessi dal 1998, finora solo tre donne avevano preso parte alla competizione: Yu Jing, Lena Schroeder e Birgit Skarstein Mjaasund Oeyen Akari Fukunishi ha scritto una nuova p x.com Eurosport Italia. . Nel torneo di hockey su ghiaccio paralimpico, aperto a partecipanti di entrambi i sessi dal 1998, finora solo tre donne avevano preso parte alla competizione: Yu Jing, Lena Schroeder e Birgit Skarstein Mjaasund Oeyen Akari Fukunishi ha s - facebook.com facebook