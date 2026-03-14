Hockey ghiaccio Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps League

Nel campionato di hockey su ghiaccio Alps League 2025-2026, la squadra di Gherdeina ha vinto la partita casalinga contro l’avversario di turno, riuscendo così a pareggiare i conti dopo la sconfitta precedente in trasferta. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla formazione di casa, che ha conquistato i punti necessari per mantenere viva la speranza di avanzamento nei playoff.

Dopo la sconfitta in trasferta, Gherdeina in casa sistema le cose nei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026. La formazione italiana sfrutta il fattore campo per andare 1-1 nella serie playoff contro i Red Bull Hockey Juniors imponendosi 3-2 sulla pista amica, in questo venerdì 13 marzo. Partita da montagne russe. Subito vantaggio interno nel primo periodo con Luisetti, che manda al riposo 1-0 il Gherdeina. Nel secondo parziale le cose cambiano: pareggio ospite con Kogler al 23? e ribaltamento delle cose con Korhonen al 29?. Gherdeina va spalle al muro, ma al 38? pareggia con Dostalek. Si entra nel terzo periodo sul 2-2, il tempo inizia a diventare un fattore: si arriva sino al 51?, ancora Dostalek trova il modo di andare a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps League Articoli correlati Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e RenonL’ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Hockey ghiaccio, Asiago vince nel Master Round della Alps League. Nelle qualificazioni vincono Gherdeina, Merano e CortinaSerata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. 19.02.2026: HC Gherdeina valgardena.it - EC Bregenzerwald 5:2 Aggiornamenti e notizie su Alps League Temi più discussi: Hockey ghiaccio, Asiago vince nel Master Round dell’Alps League; Hockey ghiaccio: in Alps successi per Merano, Gherdeina e Cortina fra Master Round e Pre-Playoffs; Iniziano i Quarti di Finale di Alps Hockey League 2025/26; Hockey ghiaccio: Gherdeina cede in gara -1 dei quarti di finale ai Red Bull Juniors nell’Alps. Hockey ghiaccio: in Alps successi per Merano, Gherdeina e Cortina fra Master Round e Pre-PlayoffsIn questo giovedì 5 marzo succede di tutto nell'Alps Hockey League 2025-2026. Tantissime le gare in scena, con tante squadre italiane impegnate sul ... oasport.it Hockey ghiaccio, Asiago vince nel Master Round dell’Alps LeagueSerata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Nel Master Round netto successo di Asiago in casa di Sisak, ... oasport.it Verso gara 3 dei quarti di finale di Alps Hockey League 2025/26 x.com Vittorie per Merano, Vipiteno e Cortina in gara 2 dei quarti di finale di Alps Hockey League 2025/26 Foto di BK Photo - facebook.com facebook