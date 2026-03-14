Ho investito una persona | automobilista lancia l' allarme ma la vittima non c’è

Un automobilista ha dichiarato di aver investito una persona, ma la vittima non è presente sul luogo dell'incidente. Sono stati riscontrati danni alla vettura e l’automobilista si è autodenunciato. Al momento, non ci sono testimoni o altri elementi che possano confermare o smentire la versione fornita. La scena si presenta senza la figura della persona coinvolta nell’investimento.

I danni all'auto ci sono, un automobilista reo confesso anche. A mancare, questa volta, è la vittima. È un piccolo giallo quello andato in scena intorno alle 19 di ieri, quando il 112 è stato raggiunto dalla telefonata di un uomo che riportava di aver investito una persona lungo la statale nei pressi di Isorella. La chiamata mette in moto la macchina dei soccorsi: si mobilitano i Carabinieri della Compagnia di Desenzano e i Vigili del fuoco, si cerca nel raggio di circa un chilometro nei dintorni del punto in cui il presunto responsabile - un uomo di 79 anni - ha lanciato l’allarme. I militari e i pompieri scandagliano fossi, campi e banchine della statale - mentre l'anziano automobilista viene ascoltato per ricostruire con precisione quanto accaduto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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