Durante un intervento a DAZN, Hien, difensore dell’Atalanta, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Inter a San Siro. Ha descritto il primo tempo come particolarmente difficile e ha rivolto un messaggio ai giocatori subentrati, senza approfondire le motivazioni o le cause di quanto successo. Le sue parole si sono concentrate sulla prestazione complessiva e sulle sue impressioni sulla partita.

Inter News 24 Hien, difensore dell’Atalanta, ha analizzato il pareggio ottenuto in rimonta a San Siro contro l’Inter: le dichiarazioni. Dopo il fischio finale di Inter-Atalanta, il difensore svedese Isak Hien ha analizzato la prestazione della Dea ai microfoni di DAZN. Il centrale è stato tra i protagonisti della battaglia difensiva che ha costretto l’ Inter di Cristian Chivu al pareggio, fermando i nerazzurri a quota 68 punti. PAROLE – « Il primo tempo è stato tosto. Quando siamo entrati lo abbiamo fatto con la volontà di aiutare la squadra e lo abbiamo fatto con lo spirito giusto, è quello che si deve fare. L’Atalanta ha sempre giocato con tanto coraggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Hien a DAZN: «Primo tempo decisamente tosto. Ai subentrati dico questa cosa»

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