Helena Prestes e quel drammatico racconto sulla scomparsa del padre | le parole

Durante la puntata di Verissimo del 14 marzo, Helena Prestes ha condiviso il suo racconto sulla scomparsa del padre. La donna ha parlato apertamente della vicenda, spiegando i momenti più significativi di quel periodo. La trasmissione ha mostrato il suo intervento, offrendo uno sguardo diretto sulla sua testimonianza. La puntata è stata trasmessa in prima visione sui canali di Canale 5.

Helena Prestes è stata la protagonista della puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. L'influencer brasiliana ha fatto ritorno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per parlare della scomparsa di suo padre Antonio, avvenuta di recente in seguito ad un grave problema di salute. La 35enne di San Paolo ha rivelato un drammatico retroscena di quando ha appresso la notizia sulla morte del genitore. La donna ha dichiarato nello studio di Verissimo: "Ero in treno quando ho scoperto che papà Antonio è venuto a mancare. Quando mi ha chiamato mia sorella Livia per dirmelo, io non riuscivo a crederci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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