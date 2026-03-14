Il 14 marzo 2026, a Lecco, Helena Prestes, modella e influencer brasiliana, ha ricevuto le chiavi della sua prima casa nella città. L’acquisto segna il completamento di un percorso importante per Prestes, che ora può considerare questa abitazione come il suo nuovo punto di riferimento. La modella ha condiviso la sua soddisfazione per aver finalmente ottenuto questa proprietà.

Lecco, 14 marzo 2026 – Un sogno che si realizza. Helena Prestes, modella e influencer brasiliana, ha acquistato la sua prima casa a Lecco. Una soddisfazione enorme, soprattutto dopo che la vita l’ha messa alla prova numerose volte: da un’infanzia difficile nel suo paese d’origine al coraggio di trasferirsi in Italia per lavorare e aiutare la sua famiglia. E, qualche settimana fa, la perdita del padre. Con grande forza e determinazione, un passo dopo l’altro, Helena sta provando a trovare la sua serenità, anche grazie all’amore del fidanzato Javier Martinez, pallavolista argentino, conosciuto nella casa del Grande Fratello, circa un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Helena Prestes e la nuova casa a Lecco: “Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani”

Articoli correlati

Leggi anche: Helena Prestes inaugura la nuova casa a Lecco: il gesto di Javier Martinez a distanza

Helena Prestes, il grande passo con Javier: cosa dimostra la casa a LeccoLa storia d’amore di Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele! Stiamo parlando di una delle coppie del Grande Fratello 2024/2025 che ha...

Contenuti utili per approfondire Helena Prestes

Temi più discussi: Dopo la rivalità al Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta si sfidano su Prime Video: saranno scintille; Helena Prestes ospite a Verissimo sabato 14 marzo; Da Helena Prestes a Paola Caruso e Chiofalo: perché alcuni vip hanno condiviso su Instagram una volpe o un leone; Helena Prestes, dove vive: la nuova casa a Lecco, l'open space total white, la vista mozzafiato.

Helena Prestes e Javier Martinez, la dedica di lei commuove e sorprende: 'Sei casa'Il video che Helena ha dedicato al compagno ha emozionato tutti, anche lui che ha reagito così: Non me l'aspettavo' ... it.blastingnews.com

Helena Prestes e Javier: la romantica dedica infiamma i socialCi sono storie che nascono sotto i riflettori e altre che sembrano emergere lentamente, quasi per caso, come se il destino avesse deciso di intrecciare due percorsi che, fino a poco prima, correvano s ... 361magazine.com

Helena Prestes e Javier Martinez, amore a gonfie vele La modella ha condiviso su Instagram un reel dolcissimo insieme al fidanzato, conosciuto al Grande Fratello: abbracci, baci e sguardi complici sul balcone di casa. Nel video scrive: “POV: diventare ciò - facebook.com facebook