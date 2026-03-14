Hamilton partenza clamorosa nella Sprint | va al comando così

Durante la Sprint del GP Cina, Lewis Hamilton ha avuto una partenza molto forte che lo ha portato in testa per un breve periodo. George Russell ha conquistato la vittoria, mentre Charles Leclerc e Hamilton sono saliti sul podio, ottenendo rispettivamente il secondo e il terzo posto. La gara ha visto anche altri piloti coinvolti nelle fasi iniziali, con diversi sorpassi e variazioni di posizione.