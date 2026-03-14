Hamilton partenza clamorosa nella Sprint | va al comando così

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Sprint del GP Cina, Lewis Hamilton ha avuto una partenza molto forte che lo ha portato in testa per un breve periodo. George Russell ha conquistato la vittoria, mentre Charles Leclerc e Hamilton sono saliti sul podio, ottenendo rispettivamente il secondo e il terzo posto. La gara ha visto anche altri piloti coinvolti nelle fasi iniziali, con diversi sorpassi e variazioni di posizione.

Formula 1, gli highlights della Sprint del GP Cina: vince ancora George Russell, ma conforta il doppio podio per le rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quest'ultimo autore di una grande partenza che l'aveva portato temporaneamente al comando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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