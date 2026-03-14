Haaland smentisce il Barcellona | niente blaugrana il Real Madrid resta l’unica tentazione

Erling Haaland ha chiarito di non aver intenzione di trasferirsi al Barcellona, confermando invece il suo interesse a giocare per il Real Madrid. Lo striscione di smentita arriva dopo settimane di voci di mercato che lo collegavano ai blaugrana, ma il calciatore ha deciso di mettere fine alle speculazioni. La sua posizione resta ferma e il club spagnolo si conferma come unica ipotesi concreta.

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