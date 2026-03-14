In Guyana francese, un elicottero del Samu atterra in un prato allagato vicino a un vecchio dispensario di Camopi, un edificio ormai in rovina. Il cielo è grigio e piovoso, e l’elicottero si ferma sopra il fiume Oyapoque. La scena si svolge in un’area remota, dove le condizioni climatiche e l’ambiente difficile si mescolano con un contesto di intervento sanitario.

Quando l’elicottero del Samu appare sopra il fiume Oyapoque il cielo è basso, denso di pioggia. Atterra in un prato allagato davanti al vecchio dispensario di Camopi: un edificio diroccato, più volte sommerso dalle piene del fiume, ora invaso dalle erbacce. Dal nuovo dispensario – una palafitta di legno e tre stanze – arriva un piccolo trattore. Si fa strada nel fango. Sul rimorchio, una giovane amerinda stringe la sua bimba Wayapi di poche settimane, nata con una grave malformazione cardiaca. Il medico le cammina accanto, reggendo un ombrello piegato dal vento. Dietro, segue un corteo di amerindi, scalzi e seminudi. I bambini corrono eccitati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Guyana francese, l’invisibile etnocidio d’Oltremare

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