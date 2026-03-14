Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Ghost su Sky Cinema Uno, It su Sky Cinema Suspense e Terminator Genisys tra horror, fantasy e fantascienza. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) torna Ghost – Fantasma, uno dei melodrammi romantici più celebri della storia del cinema, premiato con due Oscar e interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Dopo essere stato assassinato durante una rapina, Sam rimane sulla. su Digital-News.it Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Ghost su Sky Cinema Uno, It su Sky Cinema Suspense e Terminator Genisys tra horror, fantasy e fantascienza.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghost - Fantasma, Sabato 14 Marzo 2026

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