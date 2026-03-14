Gli organizzatori del Gran Premio del Qatar stanno considerando di spostare la gara a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. La tensione legata alla guerra nel Golfo ha portato alla discussione di un possibile rinvio, mettendo in dubbio la data prevista per l'evento. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

Il conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran ha costretto gli organizzatori del mondiale MotoGP a valutare il rinvio del Gran Premio del Qatar. L’evento, previsto per la settimana dell’11 aprile, potrebbe essere spostato verso la fine della stagione, con possibili impatti logistici sul calendario finale. L’impatto si estende anche alla Formula 1, dove le corse di Bahrein e Arabia Saudita rischiano l’annullamento immediato a causa della stessa instabilità regionale. Le decisioni non sono ancora definitive, ma i dati indicano che lo scenario più probabile vede il Qatar come chiusura di un tripl-header autunnale. La mossa strategica: dal quarto giro all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerre nel Golfo: il GP del Qatar rischia lo spostamento

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