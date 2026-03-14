Guerra in Medio Oriente | l’auto nuova salirà di 1.450 euro

Il conflitto nel Medio Oriente sta causando un aumento dei costi per le auto nuove, con un incremento stimato di circa 1.450 euro nel prezzo medio. Se la situazione dovesse continuare, i consumatori potrebbero trovarsi a pagare di più per le vetture nelle concessionarie italiane. L’aumento si basa su previsioni legate alle tensioni geopolitiche in quella regione.

Il conflitto nel Medio Oriente rischia di innalzare il prezzo medio di un’auto nuova di circa 1.450 euro se la tensione geopolitica dovesse protrarsi nel tempo. Federcarrozzieri avverte che non solo i listini subiranno un rincaro del 5%, ma aumenteranno anche le spese per riparazioni, ricambi e polizze RCA. L’associazione delle autocarrozzerie italiane evidenzia come l’aumento dei costi energetici e delle materie prime stia minacciando la stabilità economica del settore automotive. Il blocco delle rotte marittime unito alla volatilità dei prezzi dell’alluminio crea uno scenario critico per la produzione e la manutenzione dei veicoli. Lo shock dei metalli e dell’energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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