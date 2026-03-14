Pochi istanti fa, su ordine del Comando Centrale degli Stati Uniti, è stata presa l’isola di Kharg in Iran. Contestualmente, sono stati inviati altri 5.000 marines in zona. Nel frattempo, sono stati concessi i permessi per l’esportazione di petrolio da parte di Putin. La decisione ha suscitato reazioni di rabbia all’interno dell’Unione Europea.

Lo riferisce Donald Trump con un post su Truth, in merito all’isola da cui transita circa l’80% dell’export petrolifero di Teheran, finora risparmiata dagli attacchi. Trump annuncia anche l’invio di altri 5mila marines in Medio Oriente. PETROLIO DI PUTIN – Il petrolio russo già in transito potrà essere acquistato”. A poco meno due settimane dall’attacco degli Usa all’Iran si palesa ciò che, nelle cancellerie europee, temevano da giorni: la guerra in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina cominciano a incrociarsi in maniera concreta. A vantaggio di Vladimir Putin e con il sigillo di Donald Trump. L’alleggerimento delle sanzioni per il greggio del Cremlino deciso da Washington è un passo diretto a tranquillizzare i mercati ma si è trasformato nell’ennesima pugnalata alle spalle di Bruxelles e Kiev. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Trump: “Presa isola di Kharg”. E invia altri 5mila marines. Poi dà il via libera al petrolio di Putin. Ue infuriata

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