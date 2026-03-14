Albert Gudmundsson ha segnato il gol decisivo per la Fiorentina al 93° minuto durante la partita contro il Rakow nella Conference League, portando la squadra alla vittoria. Tuttavia, nel frattempo, è stata segnalata un’effrazione in una residenza vicina, durante la quale sono stati rubati circa 60 mila euro. La combinazione di successo sportivo e di un furto con scasso ha generato attenzione immediata.

Albert Gudmundsson ha segnato la vittoria per la Fiorentina al 93° minuto contro il Rakow nella Conference League, ma l’entusiasmo è stato immediatamente spezzato dalla notizia di un’effrazione domestica. Mentre il calciatore festeggiava con i compagni, dei ladri hanno forzato l’ingresso della sua abitazione, portando via oggetti personali e beni di valore stimati in circa 60.000 euro. L’islandese ha lanciato un appello pubblico su Instagram offrendo una ricompensa a chi fornirà informazioni utili alle forze dell’ordine per recuperare quanto sottratto. La scoperta del crimine è avvenuta oggi alle ore 12:00 da parte di una collaboratrice domestica che ha trovato le stanze sconvolte e la porta aperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gudmundsson: vittoria al 93? e ladri in casa. Rubano 60k

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