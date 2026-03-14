Domani il Gubbio affronta l’Ascoli allo stadio Barbetti. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti per la classifica. I padroni di casa devono mantenere alta la concentrazione e dimostrare cinismo, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La sfida si svolgerà in un clima di attesa e tensione.

GUBBIO - Se è vero che da qui in avanti non ci saranno squadre facili da affrontare, quella che il Gubbio ospiterà domani al Barbetti lo conferma. L’ Ascoli di mister Tomei, infatti, è una delle formazioni più in forma, che porta con sé numeri e ambizioni di altissima quota. La classifica parla chiaro: 62 punti, secondo posto a 4 punti dall’Arezzo ma con una partita in più, fattore che costringe i bianconeri a raccogliere il più possibile sperando in un passo falso dei toscani. Nelle ultime dieci giornate hanno vinto nove volte, con la sola Torres che è riuscita a guadagnare un punto: ruolino di marcia impressionante. L’Ascoli ha il miglior attacco con 52 gol e la miglior difesa, insieme all’Arezzo, con 19 gol subiti; tutto grazie a una rosa composta da giocatori di livello molto alto e a un allenatore che si diverte e fa divertire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, al Barbetti arriva l’Ascoli. Servono concentrazione e cinismo

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