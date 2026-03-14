Guarda le luci amore mio la poetica dell' ipermercato al Rossetti

L’autrice Annie Ernaux, Premio Nobel per la letteratura nel 2022, ha dichiarato che chi fa politica, chi scrive sui giornali o chi non ha mai visitato un ipermercato ignora la realtà. La sua affermazione si lega all’evento “Guarda le luci amore mio”, una mostra poetica all’interno di un ipermercato nel quartiere Rossetti, che ha attirato l’attenzione sulla presenza di arte e cultura in spazi commerciali.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend “Chi fa politica, chi scrive sui giornali “gli esperti”, chiunque non abbia mai messo piede in un ipermercato, ignora la realtà” ha dichiarato l’autrice Annie Ernaux, una delle voci più autorevoli della cultura contemporanea, Premio Nobel per la letteratura nel 2022. Dalle righe di Ernaux nasce lo spettacolo “Guarda le luci amore mio”, un viaggio nella quotidianità dell’ipermercato per scoprire un nostro modo di “fare società”. Ne sono protagoniste Valeria Solarino e Silvia Gallerano, dirette da Michela Cescon. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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