Nel pomeriggio del 13 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nel parco di via Podgora a Grosseto, portando all’arresto di un uomo per possesso di cocaina. L’intervento si è concluso con l’allontanamento immediato dell’individuo dal luogo. La zona è stata messo sotto controllo per alcuni minuti prima di tornare alla normalità.

Il blitz nel cuore di Grosseto: arresto e allontanamento immediato. Nel pomeriggio del 13 marzo 2026, la tranquillità del parco di via Podgora è stata interrotta da un’azione rapida delle forze dell’ordine. La polizia ha fermato Moussa Romdhani, un cittadino di origini tunisine di ventitré anni, subito dopo aver constatato lo scambio di tre dosi di cocaina per cento euro. L’intervento si è svolto in una zona residenziale frequentata quotidianamente da famiglie e studenti, rendendo il luogo dello spaccio particolarmente sensibile sotto ogni punto di vista sociale. Gli investigatori avevano già identificato l’area come critica e viavevano mantenuto un controllo costante nelle settimane precedenti all’arresto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: blitz al parco, arrestato per cocaina

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