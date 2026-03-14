Il 17 marzo alle 16.30, presso il teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Manlio Graziano parteciperà a un evento dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi. Durante l’incontro, l’analista presenterà il suo saggio che analizza il ruolo della paura nel portare le società verso il conflitto. L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce nel ciclo di incontri dedicati alla letteratura.

Manlio Graziano sarà ospite a Sanremo il 17 marzo alle 16.30 presso il teatro dell’Opera del Casinò. L’incontro, inserito nei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi, vedrà l’analista presentare il saggio su come le società scivolano verso il conflitto. La professoressa Sara Di Vittori modererà la discussione sul libro edito da Mondadori. Il tema centrale riguarda i meccanismi psicologici che portano una nazione ad accettare o invocare lo scontro armato. L’ansia della guerra e la banalizzazione del conflitto. Il contesto attuale è segnato da un aumento delle discussioni sui rischi di guerre mondiali o nucleari. Tuttavia, il pericolo più insidioso risiede nella normalizzazione di questi scenari catastrofici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Graziano a Sanremo: come la paura innesca la guerra

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