Grave incidente di parapendio a Santo Stefano del Sole | 68enne elitrasportato in ospedale

Oggi, intorno alle 13:30, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Santo Stefano del Sole per un incidente di parapendio. Un uomo di 68 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale con un'eliambulanza. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Intorno alle ore 13:30 di oggi, sabato 14 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel territorio di Santo Stefano del Sole per un soccorso a persona. Un uomo di 68 anni, originario di Fontanarosa, durante un volo in parapendio decollato dal campo volo “Irpinia FLY”, è precipitato in una zona impervia poco distante. L’allarme è stato lanciato da un altro parapendista presente sul posto. Il malcapitato ha riportato diverse fratture ed è stato quindi elitrasportato all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, con atterraggio presso il campo sportivo del capoluogo, dove era presente un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza nelle fasi di atterraggio e decollo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Il Volo della Befana a Santo Stefano del SoleDomenica 4 gennaio, alle ore 17:30, Piazza del Sole a Santo Stefano del Sole sarà teatro di un evento magico: l’arrivo della Befana! La famosa... Leggi anche: Santo Stefano, l’arrivo dei Re Magi in Piazza del Sole