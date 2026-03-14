Grande Fratello Vip inizia la diretta ma è subito choc | la scena vista dal pubblico

Il primo appuntamento del Grande Fratello Vip è andato in onda questa sera con una diretta che ha sorpreso il pubblico. La scena trasmessa ha mostrato un momento inaspettato, catturando l’attenzione degli spettatori fin dai primi istanti. La puntata è iniziata con la presenza di quattro concorrenti già all’interno della casa, prima dell’ingresso ufficiale previsto per martedì con la conduzione di Ilary Blasi.

C’era grande attesa per il primo assaggio del nuovo Grande Fratello Vip, soprattutto dopo la scelta degli autori di anticipare l’ingresso di quattro concorrenti rispetto al debutto ufficiale di martedì sera con Ilary Blasi. L’idea era quella di regalare ai fan una sorta di anteprima esclusiva, con Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi pronti a fare il loro ingresso nella Casa già nel tardo pomeriggio di venerdì 13, attraverso una diretta su Mediaset Infinity annunciata con largo anticipo anche sui profili social della trasmissione. Alle 17:00, però, chi si era collegato per seguire il momento in tempo reale si è trovato davanti a una scena ben diversa da quella immaginata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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