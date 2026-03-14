Gp della Cina di F1 Russell domina la Sprint La Ferrari insegue ma c’è

Nel Gran Premio di Cina di Formula 1, George Russell si impone nella gara Sprint, confermando la sua posizione in testa alla classifica mondiale. La Ferrari si piazza in seconda posizione e cerca di recuperare terreno, mentre gli altri piloti completano il podio. La corsa si è disputata su un circuito che ha visto confronti serrati tra le scuderie, con sorpassi e strategie di gara.

George Russell domina la gara Sprint del Gran Premio di Cina e mantiene il comando della classifica del Mondiale di Formula 1, ma la Ferrari c’è e insegue. Oggi, sabato 14 marzo, il pilota britannico della Mercedes ha trionfato nella gara corta sul circuito di Shanghai, precedendo proprio le due rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto, conquistando punti pesanti in chiave classifica e recuperando terreno sul secondo posto di Andrea Kimi Antonelli, soltanto quinto dietro Lando Norris. Sesto il compagno di scuderia papaya Oscar Piastri mentre chiudono la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson e la Haas di Oliver Bearman, scuola Ferrari, ottavo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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