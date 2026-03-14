GP Cina 2026 | Sprint e qualifiche in chiaro gara

Sabato 14 marzo 2026, gli appassionati di Formula 1 seguiranno con interesse il Gran Premio di Cina a Shanghai, dove si svolgeranno le sessioni di qualifiche e lo sprint. La giornata prevede le prove cronometrate in mattinata, seguite dallo sprint nel primo pomeriggio e, infine, la gara principale. Tutte le fasi saranno trasmesse in chiaro per il pubblico.

Sabato 14 marzo 2026, l’attenzione degli appassionati di Formula 1 si sposta su Shanghai per il Gran Premio di Cina. La giornata inizia alle ore 4:00 con la corsa breve della Sprint Race, seguita dalle qualifiche ufficiali alle 8:00. Tutto sarà visibile gratuitamente in chiaro su TV8, mentre la gara principale di domenica rimarrà riservata agli abbonati dei canali a pagamento. Questo appuntamento segna un ritorno significativo per il circuito cinese dopo una lunga assenza legata alla pandemia globale. L’evento si colloca in una stagione che ha spostato la data della competizione verso la fine dell’inverno, rompendo con la tradizione autunnale del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GP Cina 2026: Sprint e qualifiche in chiaro, gara Articoli correlati Gp Cina prove libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaroDopo l’esordio in Australia, il Gp Cina di F1 a Shangai accenderà il weekend degli appassionati di motori, con le prove libere, le qualifiche, la... F1 su TV8 oggi, GP Cina 2026: orari differita sprint e qualifiche in chiaroLa Sprint del Gran Premio di Cina 2026 di F1 si disputerà sabato 14 marzo dalle ore 4:00 italiane. Contenuti utili per approfondire GP Cina 2026 Sprint e qualifiche in... Temi più discussi: F1 in tv, GP Cina 2026: orari sprint e qualifiche sabato 14 marzo, programma, streaming; F1, GP Cina: quando e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara a Shanghai. Orari, programma, diretta tv e streaming; Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming; GP Cina, gli ORARI del weekend di Formula 1. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint in volata davanti a Leclerc! Alle 8.00 le qualificheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SPRINT 04.45 Appuntamento alle 08:00 italiane per le qualifiche. Un saluto dalla ... oasport.it F1 su TV8 oggi, GP Cina 2026: orari differita sprint e qualifiche in chiaroLa Sprint del Gran Premio di Cina 2026 di F1 si disputerà sabato 14 marzo dalle ore 4:00 italiane. A seguire si ripartirà da zero, perché dopo la ... oasport.it Sprint Cina, Russell padrone ma la Ferrari c'è: Leclerc 2°, Hamilton 3°. Antonelli è 5° x.com George Russell vince la sprint in Cina! Secondo Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton, protagonista di una bella lotta per la prima posizione con Russell durante i primi giri di gara. Quarto Lando Norris, seguito da Antonelli. Il pilota italiano, dopo una part - facebook.com facebook