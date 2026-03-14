GP Cina 2026 | orari dirette e replica su TV8

Il Gran Premio della Cina si terrà domenica 15 marzo sul circuito di Shanghai alle 8 del mattino. La corsa sarà trasmessa in diretta su TV8, ma solo in differita a partire dalle 14. Gli appassionati potranno seguire l’evento sia in tv che in replica, con orari e modalità di visione specifici. La gara si svolgerà su un tracciato noto per le sue caratteristiche tecniche.

La gara del Gran Premio della Cina si correrà domenica 15 marzo alle ore 08.00 sul tracciato di Shanghai, mentre la trasmissione in chiaro avverrà solo in differita dalle ore 14.00 su TV8 HD e sulla piattaforma tv8.it. Nessuna diretta gratuita è prevista per questo appuntamento, che segna il secondo atto del Mondiale di Formula 1 nel 2026. Il contesto sportivo vede la Ferrari spingersi verso nuovi obiettivi dopo una Sprint conclusasi con Charles Leclerc al secondo posto e Lewis Hamilton al terzo, cercando di superare le prestazioni registrate durante il fine settimana australiano. La scuderia italiana punta a massimizzare i risultati nella corsa principale, sfruttando la configurazione del circuito cinese per ottenere un vantaggio competitivo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GP Cina 2026: orari, dirette e replica su TV8 Articoli correlati Leggi anche: F1 su TV8, GP Cina 2026: gli orari in chiaro del fine settimana F1 su TV8 oggi, GP Cina 2026: orari differita sprint e qualifiche in chiaroLa Sprint del Gran Premio di Cina 2026 di F1 si disputerà sabato 14 marzo dalle ore 4:00 italiane. F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas Aggiornamenti e contenuti dedicati a GP Cina 2026 orari dirette e replica su... Temi più discussi: F1, orari GP Cina 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina; GP Cina, gli ORARI del weekend di Formula 1. Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Cina in tv?lu0007?C+?u001d? ??alu001e??p??tu0010u0002q??u0018?)u000f?}k??x??u0004u0018` sport.sky.it Dove vedere la F1 su TV8, GP Cina 2026: orari domenica 15 marzo, differita in chiaroDare seguito alla Sprint di oggi, con il monegasco Charles Leclerc secondo ed il britannico Lewis Hamilton terzo: la Ferrari vuole fare ancora meglio ... oasport.it