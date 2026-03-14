La Formula 1 ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, previsti rispettivamente il 12 e il 19 aprile, a causa del conflitto nella regione del Golfo. Imola si propone come possibile sede sostitutiva del Gran Premio di Baku, mentre il settore del turismo nelle aree colpite si trova a perdere miliardi di euro. La decisione coinvolge due delle tappe originariamente programmate nel calendario 2026.

Roma, 14 marzo 2026 – Bandiera rossa per Bahrain e Arabia Saudita. Secondo Sky Sports, la Formula 1 avrebbe deciso di cancellare i Gp di Sakhir (12 aprile) e Gedda (19 aprile) a causa del conflitto nel Golfo. Una decisione che è il sintomo di un malessere molto più profondo: l’incapacità di garantire la sicurezza da parte di quei Paesi che si sono più volte autodefinti gli “hub del futuro”. Il sogno di stabilità cullato dalle monarchie del Golfo nelle ultime due settimane si è schiantato contro la realtà di una guerra che ha trasformato i deserti in no-fly zone, mandando ai box la narrazione di un’area dove la sicurezza non è in discussione. I palazzi a Dubai colpiti dai detriti dopo un attacco intercettato La cancellazione dei due Gp, che dovrebbe essere ufficialmente annunciata a breve, è un clamoroso cedimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gp cancellati nel Golfo: Imola si fa avanti per Baku. E il turismo perde miliardi

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