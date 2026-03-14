Governo blocca vendita Api | protezione asset strategici

Il Governo ha deciso di bloccare la vendita della raffineria Api di Falconara alla società azera Socar, utilizzando il suo potere di intervento. La decisione arriva in seguito alle discussioni sulla cessione degli asset strategici e mira a tutelare le aziende nazionali. La raffineria rappresenta un importante complesso industriale nella regione e ora rimane sotto il controllo pubblico.

La vendita della raffineria Api di Falconara alla società azera Socar sta per essere bloccata dall’intervento diretto del Governo Meloni attraverso il potere d’oro. Carlo Ciccioli, europarlamentare anconetano di Fratelli D’Italia, interpreta questa mossa come un segnale inequivocabile di protezione degli asset strategici nazionali. L’impianto non è solo una struttura industriale, ma rappresenta uno snodo logistico vitale per le Marche e per l’intera sicurezza energetica italiana. L’attivazione dei poteri speciali mira a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali prima che si completi il passaggio di proprietà tra Ip e la compagnia petrolifera statale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Articoli correlati

Governo blocca raffineria Api: golden power per sicurezza energeticaSommario: Il governo italiano esercita i poteri speciali di golden power sull'acquisizione della raffineria Api di Falconara Marittima da parte della...

Vendita della raffineria Api. Golden Power del governoFALCONARA (Ancona) "L’esercizio dei poteri speciali rappresenta un segnale chiaro: lo Stato segue con attenzione operazioni che riguardano settori...

Contenuti e approfondimenti su Governo blocca

Vendita della raffineria Api, Carlo Ciccioli (FdI) applaude alla Golden power: «Segnale chiaro da parte dello Stato»L'europarlamentare locale di Fratelli D'Italia apprezza la scelta del Governo Meloni, ritenendo l'impianto di Falconara Marittima «uno snodo produttivo e logistico fondamentale per le Marche e per l’i ... anconatoday.it

Golden power sull'Api di Falconara: via libera, ma con condizioni, alla cessione a SocarIl Governo applica i poteri speciali sull’acquisizione della raffineria e di IP da parte del gruppo azero e pone delle condizioni ancora secretate. La Regione: Nessuna preoccupazione per lavoro e ... rainews.it